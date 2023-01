Rolls-Royce record nel 2022, mai così tante auto vendute

Rolls-Royce ha venduto lo scorso anno un numero record di auto grazie alla forte domanda negli Stati Uniti, il suo maggiore mercato. La casa automobilistica ha venduto 6.021 vetture, l'8% in più rispetto al 2021, e il numero maggiore nei suoi 119 anni di storia. Un terzo delle vendite sono state realizzate in America, un quarto in Cina e un quinto in Europa. Lo riporta il Financial Times.

Risultati record per Rolls-Royce nel 2022 anche sul piano dell’acquisizione ordini (i contratti impegnano già tutta la produzione del 2023) e soprattutto nel settore delle commissioni bespoke - cioè delle auto personalizzate - il cui fatturato ha raggiunto lo scorso anno il valore più alto di sempre. Le possibilità quasi infinite offerte dagli specialisti del reparto bespoke hanno infatti portato i clienti a pagare una media di circa mezzo milione di euro per la loro Rolls-Royce resa ancora più esclusiva. Il Medio Oriente è la regione leader del marchio per le commissioni bespoke, con molte creazioni uniche particolarmente complesse e ancora più individuali. Nel 2022, Rolls-Royce ha aperto un ufficio privato solo su invito a Dubai - il primo al di fuori di Goodwood - per avvicinare Rolls-Royce ai clienti local. Ulteriori uffici privati saranno introdotti in tutto il mondo nei prossimi mesi. Le Americhe hanno registrato una crescita significativa nel 2022 e rimangono la più grande singola regione per Rolls‑Royce, con quasi tutti i mercati che hanno registrato vendite superiori rispetto all'anno precedente. La Cina è di vitale importanza strategica per Rolls-Royce ed è la seconda regione di vendita del marchio. I continui venti contrari hanno portato a un calo delle vendite a una cifra rispetto ai risultati record del 2021, tuttavia questo è stato controbilanciato con successo dall'aumento delle vendite in altri mercati. Nonostante le gravi sfide geopolitiche che interessano l'Europa, la regione è cresciuta complessivamente nel 2022 con vendite record in diversi mercati, tra cui Regno Unito e Germania. Anche la regione Asia-Pacifico ha registrato vendite più elevate che mai. A livello globale il suv Cullinan ha consolidato la sua posizione di Rolls-Royce più richiesta nel 2022, mentre Ghost è stato il modello più venduto nella regione Asia-Pacifico. Dopo il suo debutto in ottobre, i pre-ordini per Rolls-Royce Spectre - la prima super coupé elettrica ultra-lussuosa al mondo - hanno superato le aspettative più ambiziose dell'azienda. Le prime consegne ai clienti avverranno nel quarto trimestre del 2023.