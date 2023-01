Bugatti: il 2022 un anno da record

Nel 2022 Bugatti ha consegnato 80 vetture, il numero più alto della sua storia. Tra i veicoli assemblati a mano nell'atelier di Molsheim c'era il 400mo esemplare della Chiron, in compagnia di nove Chiron Super Sport 300+; dieci Centodieci e diverse Chiron Sports4, queste ultime realizzate in edizione speciale dedicata alla figlia maggiore di Ettore Bugatti.

Una delle ciliegine sulla torta del 2022 è sicuramente la prima mondiale della W16 Mistral avvenuta nell'agosto 2022 durante la Monterey Car Week. Sarà l'ultimo modello stradale alimentato dal leggendario motore Bugatti W16 con quattro turbocompressori da 1.600 CV, che consente di raggiungere una velocità massima di 420 km/h. La tiratura di produzione limitata a 99 esemplari è stata completamente esaurita ancor prima che l'auto fosse rivelata ufficialmente.

Inoltre, nel corso del 2022 sono stati assemblati e consegnati ciascuno dei dieci esemplari previsti della Bugatti Centodieci, un tributo alla supersportiva EB110 dei primi anni '90.

Con Mate Rimac alla guida, il brand sportivo francese guarda al 2023 con fiducia: "Bugatti continuerà a mostrare le tecnologie più avanzate; man mano che il mondo si evolve, Bugatti si sforzerà di rimanere all'apice delle vere prestazioni automobilistiche, del design, della tecnologia e della migliore maestria artigianale". Prosegue Rimac: "Ettore Bugatti una volta disse: Se è paragonabile, non è più Bugatti. Questa visione è vera oggi come non lo è mai stata e non vediamo l'ora di mostrare il nostro lavoro nella seconda metà del 2023".