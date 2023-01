Tavares, vogliamo competere con Tesla e cercare di batterla

"Abbiamo un profondo rispetto per Tesla, è molto competitiva. Abbiamo raggiunto un livello di sofisticatezza che ci consente di sfidare altre case, inclusa Tesla. La nostra tecnologia è pronta, vogliamo competere" e "competeremo con Tesla": "cercheremo di batterla" anche se "non sarà facile. Lo afferma l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. "Siamo nel racing mode", aggiunge.

Tavares, puntiamo a libertà di mobilità, pulita e sostenibile

"Il 2023 è iniziato molto bene con la partnership con Archer. Per noi è tutto sulla libertà della mobilità pulita, sicura e sostenibile". Lo afferma l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. "In casa Stellantis il driver numero uno è l'esecuzione del nostro piano" industriale, "non il taglio dei costi".