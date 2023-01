Stellantis, accordo con Archer, punta a produzione taxi-aerei

Stellantis scommette sui cieli e sui taxi aerei. La società ha infatti raggiunto un accordo per produrre un veicolo aereo elettrico messo a punto da Archer Aviation Inc e di fornire 150 milioni di dollari di capitale alla startup per accelerare la produzione.



Midnight, questo il nome del veicolo aereo con decollo e atterraggio verticale, sarà costruito in un nuovo impianto a Covington, in Georgia. Il rafforzamento della partnership con Archer dimostra come Stellantis sta "spingendo i confini per offrire una mobilità libera e sostenibile, dalla strada al cielo". "Stellantis e Archer Aviation hanno deciso di ampliare significativamente la loro partnership unendo le forze per la produzione di Midnight', l'eVolt della società californiana, si legge in una nota. "Midnight è progettato per essere sicuro, sostenibile e in grado di trasportare quattro passeggeri più il pilota", prosegue la nota, in cui si specifica che il velivolo a una raggio di circa 160 chilometri. "Abbiamo lavorato a stretto contatto con Archer negli ultimi due anni", aggiunge Tavares. "Il riconoscimento dei progressi di Archer da parte di Stellantis ci mette in una posizione forte per essere i primi sul mercato", afferma Adam Goldstein, fondatore e amministratore delegato di Archer.

Stellantis collaborerà con Archer nella realizzazione dell’impianto di produzione annunciato di recente dall’azienda stessa a Covington, in Georgia, in cui le società prevedono di iniziare a produrre il velivolo Midnight nel 2024. Midnight è progettato per essere sicuro, sostenibile, silenzioso e, con un carico utile previsto di oltre 1.000 libbre (454 kg), è in grado di trasportare quattro passeggeri più un pilota. Con un’autonomia di 100 miglia (161 km), Midnight è ottimizzato per viaggi back-to-back di breve distanza intorno alle 20 miglia (32 km), con un tempo di ricarica di circa 10 minuti.

Come ulteriore dimostrazione del proprio impegno, Stellantis fornirà fino a 150 milioni di dollari di capitale azionario per un potenziale utilizzo a discrezione di Archer nel 2023 e nel 2024, a condizione che vengano raggiunti determinati traguardi aziendali che Archer prevede di conseguire nel 2023. Stellantis intende inoltre aumentare la propria partecipazione strategica mediante futuri acquisti di azioni di Archer sul mercato aperto. Queste azioni, unitamente agli altri elementi di questa partnership, consentiranno a Stellantis di diventare un investitore di riferimento a lungo termine in Archer.