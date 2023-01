General Motors si riprende il titolo di maggiore casa automobilistica negli Stati Uniti per vendite. Gm ha venduto 2,27 milioni di veicoli negli Usa nel 2022, il 2,5% in più rispetto al 2021. Toyota, finora la numero uno, ha venduto invece 2,1 milioni di auto lo scorso anno, in calo del 9,6% rispetto al 2021. Toyota aveva strappato a Gm il titolo di maggiore casa auto per vendite negli Stati Uniti nel 2021.