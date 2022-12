Musk, non venderò azioni Tesla nel 2023 e probabilmente nel 2024

"Non venderò titoli probabilmente per due anni". Elon Musk cerca di rassicurare gli azionisti e gli investitori di Tesla, finita sotto una crescente pressione negli ultimi mesi con l'acquisizione di Twitter da parte del miliardario. Un acquisto finanziato in parte proprio con la vendita di titoli Tesla e ritenuto da molti responsabile della 'distrazione' di Musk dal colosso delle auto elettriche. Distrazione considerata la causa del crollo di Tesla in Borsa, con i titoli appesantiti anche dalla crescente concorrenza. Tutte critiche che il miliardario respinge con forza, affermando di non riuscire a pensare a un singolo problema di Tesla che non abbia affrontato nelle ultime settimane solo perché impegnato su Twitter. "Ho avuto bisogno di un breve periodo per mettere sotto controllo i pazzeschi costi" della società che cinguetta, "ora però ho quasi fatto", spiega, tornando a ribadire la sua intenzione di lasciare la guida di Twitter non appena avrà trovato un successore adatto. Musk quindi assicura che un buyback in casa Tesla non è da escludere, ma dipenderà dall'andamento dell'economia. "Il consiglio di amministrazione è aperto all'idea, ma non sarebbe intelligente procedere e poi scoprire che siamo in una recessione peggiore di quella del 2009", spiega il miliardario convinto che nel 2023 potrebbe esserci una "recessione abbastanza seria". "Non sappiamo se sarà un po' meglio o un po' peggio. Ma, secondo me, sarà comparabile al 2009. Questo - aggiunge - avrà un impatto sulla domanda, che probabilmente rallenterà per i beni discrezionali". Tesla potrebbe quindi risentire negativamente delle condizioni economiche. Musk però si dice ottimista per il colosso delle auto elettriche. "C'è un clima tempestoso davanti a noi, ma dopo ci sarà il sole".