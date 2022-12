Scania punta al futuro tra sfide e formazione

Un bilancio 2022 tra obiettivi raggiunti e sfide ancora da affrontare, per Scania che ha fatto il punto sugli ultimi dodici mesi di attività e sui prossimi traguardi da inseguire.

Scania Italia ha infatti tenuto nelle scorse ore il suo tradizionale appuntamento di fine anno. "In anni di montagne russe per il mercato - ha commentato Enrique Enrich, amministratore delegato di Italiascania - la metafora del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto si applica bene a quest'anno, che è stato fortissimo ma anche ricco di fide che da tanti decenni non si erano poste".

Un mercato, anche quello al quale fa rifermentò Scania, segnato dagli avvenimenti mondiali. "Il covid ha frenato tutto - ha commentato ancora Enrich - ma la domanda successiva si è rivelata poi più forte della produzione. Ci siamo trovati a dove scegliere a chi ha la precedenza. Nel momento in cui arrivavano componenti, noi abbiamo dato priorità al service, piuttosto che alla produzione, per non far fermare servizi. Scania Italia fatto questa scelta e siamo fieri di aver dato precedenza alle officine, per riparare flotte già in strada".

Sul fronte degli obiettivi immediati, sul fronte italiano uno di questi è quello rappresentato dal recupero di una seppure piccola fetta di quota di mercato, che ha fatto registrare -0,3% rispetto al 2021, dal 14 al 13,7%. "A fronte di una domanda forte - ha spiegato sempre l'AD - e sull'attenzione generata da un prodotto come Super, ci stiamo aggiornando per aumentare l'offerta, anche con una uova fabbrica di batterie, una nuova e tecnologica fonderia e una nuova fabbrica in Cina dove mercato sta crescendo (oggi camion per Cina sono fabbricati in Svezia)".

Obiettivo non secondario, tra quelli individuati da Scania, anche quello di una transizione sostenibile ma non esclusivamente elettrica. "Dobbiamo ammettere - ha detto a proposito Enrich - che da qui in avanti ci sarà una lunga convivenza tra le motorizzazioni elettriche e quelle termiche.

Sarebbe sbagliato mostrarsi solamente con i nostri prodotti elettrici. Super, ad esempio, ha già una piattaforma pronta all'Euro 7. Contiamo di avere gli ingredienti giusti nel posto giusto".

Tra le tante iniziative messe in campo per il futuro del settore, non secondaria è quella che riguarda la creazione di nuovi profili professionali, con una vera e propria accademia tecnica firmata Scania, l'Officina dei Tecnici del Futuro. "E' la nostra fucina di nuovi talenti - ha spiegato Marta Mottana, direttrice People & Culture di Scania Italia - per far fronte alla carenza di risorse. In Italia mancano profili tecnici per ruoli strategici e i ragazzi diplomati Its sono pochi rispetto, ad esempio, alla Germania. Serve creare un ecosistema per creare un'offerta che non c'è".

La proposta è quello di un vero e proprio percorso formativo, in collaborazione con i Salesiani, gratuito e mirato alla formazione di personale competente. Il percorso prevede anche un tirocinio retribuito e, per coloro che supereranno l'esame finale, l'assunzione a tempo indeterminato.