Mercato dei mezzi trainati cresce anche a novembre, +5,8%

Prosegue la tendenza positiva delle immatricolazioni di mezzi trainati anche a novembre, con il comparto che segna il +5,8% rispetto allo stesso mese del 2021.

Dallo scorso gennaio sono stati immatricolati 15.476 rimorchi e semirimorchi contro i 13.644 dello stesso periodo del 2021 (+13,4%), dato che prelude a una probabile chiusura del mercato in crescita a doppia cifra nell'anno in corso.

"Sebbene i risultati finora registrati siano incoraggianti, affinché la domanda rimanga sostenuta auspichiamo che il Governo continui nel prossimo anno a sostenere il rinnovo del parco circolante italiano dei veicoli rimorchiati, che ha raggiunto un'età media pari a 17 anni" commenta Michele Mastagni, Coordinatore del Gruppo Rimorchi, Semirimorchi e Allestimenti di Unrae. "Al fine di rendere più dinamico il mercato e garantire una maggiore sostenibilità ambientale del trasporto merci chiediamo inoltre - conclude - che possa essere data piena applicazione alle norme del Codice della Strada in materia di sagoma limite e che venga consentita la libera circolazione e la relativa vendita di mezzi trainati allungati".