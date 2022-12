Le Nissan saranno prodotte con acciaio e alluminio ecologici

Nissan e Kobe Steel hanno annunciato una pertnership per l'impiego materiali sostenibili destinati ai modelli della casa giapponese.

A partire da gennaio 2023, i veicoli Nissan poggeranno su un ossatura di acciaio Kobenable. È caratterizzato da un processo di produzione con ridotte emissioni di CO2 e per la prima vota sarà utilizzato per la produzione di serie di veicoli. Oltre all'acciaio, Kobe Steel fornirà a Nissan anche laminati realizzati con alluminio ecologico. Nissan mira a raggiungere la completa neutralità dal carbonio per l'intero ciclo di produzione dei suoi prodotti entro il 2050.

Considerando che circa il 60% del peso di un veicolo è costituito da componenti in acciaio e circa il 10% da componenti in alluminio, l'impiego dei metalli Kobe Steel è un grosso passo in avanti nella riduzione delle emissioni di CO2. Le materie prime utilizzate per la produzione di alluminio ecologico acquistate da Kobe Steel per la fornitura a Nissan sono fuse elettroliticamente, visto l'utilizzo di elettricità generata esclusivamente da energia solare.

Durante la produzione dei nastri di alluminio le emissioni di CO2 si riducono così di circa il 50%. Un ulteriore abbattimento delle emissioni di CO2 viene garantito dall'utilizzo di alluminio riciclato proveniente dai siti produttivi Nissan.