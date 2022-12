Ducati inaugura nuova ala dello stabilimento di Bologna

"Questo per noi è stato un anno straordinario e oggi siamo qui ad inaugurare un nuovo pezzo del nostro stabilimento dove viene ultimata la finitura estetica della moto. Una parte importante, che rientra nel nostro piano di crescita che vogliamo implementare sul territorio e questo ci rende particolarmente orgogliosi". A dirlo è l'amministratore delegato della Ducati Claudio Domenicali in occasione dell'inaugurazione del nuovo fabbricato dedicato alla finitura e delibera estetica dell'hub Ducati di Borgo Panigale a Bologna.

Quasi 8 milioni di investimenti per un fabbricato di oltre 4 mila metri quadrati all'insegna dell'ecosostenibilità, visto che l'edificio è classificato Nzeb (Nearly zero-emission building) con classe energetica A4, pannelli fotovoltaici sul tetto e una vasca di recupero dell'acqua piovana.

"Il mio cuore batte più forte quando sono a Bologna e in particolare quando sono qui, a Borgo Panigale", ha detto il l'amministratore delegato del gruppo Audi, che controlla Ducati, Markus Duesmann presente al taglio del nastro. "Sono fiero del team Ducati e del suo successo - ha proseguito - è un brand di cui siamo fieri e in cui vale la pena investire, non solo nei prodotti, ma anche nelle infrastrutture".

"La moto più bella che c'è", nelle parole del sindaco di Bologna Matteo Lepore celebra così un altro traguardo dopo la festa in piazza Maggiore per il doppio titolo mondiale di MotoGp e Superbike. "Per un sindaco - ha proseguito Lepore - quando si riqualifica un sito industriale come questo è sempre una buona notizia". "Sappiate che più voi investite, più noi siamo contenti - ha concluso - Vogliamo stare in sella alla vostra moto, collegare Bologna al nome Ducati è davvero prezioso".