Toyota investe in nuovi motori benzina per sistemi ibridi

I motori Ice sono morti, viva i motori Ice. Questo in sintesi il concetto che sembra muovere il numero uno dell'auto al mondo, la Toyota, quando si tratta di programmare il futuro dei sistemi propulsivi. Dopo aver annunciato un ingente investimento negli Stati Uniti per uno stabilimento dedicato a motori a benzina, è ora la volta del Regno Unito dove Toyota sta ammodernando lo stabilimento di Deeside nel Galles del Nord per produrre propulsori ibridi di quinta generazione, La fabbrica Toyota Manufacturing Uk produrrà un nuovo motore a benzina da 1,8 litri che rappresenta l'ultimo sviluppo della tecnologia ibrida e debutterà nel 2023 nella una nuova gamma Corolla, inclusi i modelli Hatchback e Touring Sports costruiti da Tmuk a Burnaston nel Derbyshire.

I motori di Tmuk - che saranno utilizzati anche nella nuova Corolla Saloon, prodotta in Turchia - grazie a una migliore calibrazione producono più potenza e migliori prestazioni e guidabilità e saranno disponibili nelle cilindrate 1,8 e 2,0 litri. Nel caso della cilindrata più piccola la potenza totale del sistema è di 138 Cv, che contribuisce a ridurre l'accelerazione da 0 a 100 km/h a 9,2 secondi.

Toyota sta inoltre investendo 77 milioni di euro (circa 70 milioni di sterline) in Toyota Motor Manufacturing Poland, il centro europeo per la produzione della trasmissione elettrica ibrida, compresi i motori-generatori e i componenti elettrici.

"I veicoli elettrificati ibridi a basse emissioni di Toyota - ha dichiarato Marvin Cooke, vicepresidente esecutivo per la produzione di Toyota Motor Europe - hanno un ruolo importante nella nostra strategia multi-tecnologica paneuropea per ridurre le emissioni di carbonio. La tecnologia ibrida ora è presente rispettivamente nell'85 e nel 70% dei motori e delle trasmissioni prodotti presso Tmuk e Tmmp, il che riflette la domanda sempre crescente dei clienti per i prodotti ibridi Toyota".