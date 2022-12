Ford: un teaser anticipa il nuovo crossover

Un teaser, un'immagine che lascia intravedere la sagoma di un nuovo crossover Ford è apparsa sul profilo Linkedin di Peter Zillig, direttore del marketing di Ford Europa.

L'auto in questione, secondo quanto riportato da Motor Authority e motor1.com, sarebbe basata sulla piattaforma MEB della Volkswagen ID.4, per cui andrebbe a posizionarsi al di sotto dell'iconica Mach-E.

Nel suo post sul noto social, Zillig ha parlato diffusamente dello spirito avventuroso che pervade il marchio, fondamentale per avere una connessione con gli acquirenti.

Uno spirito che ha portato ad una strategia annunciata ad inizio anno, e sviluppata mediante un'attività basata su tre aree distinte: quella dei veicoli elettrici e connessi; dei veicoli ICE (a combustione interna), e dei mezzi commerciali.

Da queste deriverebbero quattro famiglie di veicoli passeggeri.

Nello specifico, si tratterebbe di una gamma sportiva, denominata "Wild Performance", che annovera la famiglia Mustang.

Di modelli di tendenza, come la Puma, integrati nella sigla "Urban Escape"; di mezzi destinati ad automobilisti che vogliono ampliare i loro orizzonti, definiti "Active Adventure", a cui appartengono la Kuga ed il nuovo crossover medio completamente elettrico.

E, infine, di vetture destinate all'off-road, che rientrano nella famiglia "Ultimate outdoor" come Bronco e Ranger Raptor.