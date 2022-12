Vw AG, assemblea approva dividendo 19,06 euro ad azione

Davvero sostanzioso il 'regalo' natalizio che Volkswagen AG ha confermato oggi, dopo l'approvazione nell'assemblea generale straordinaria - che si è svolta oggi a Berlino - della proposta del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza sulla distribuzione del dividendo.

Con una maggioranza del 99,9974% è stata approvata una distribuzione speciale di 19,06 euro per azione ordinaria e per azione privilegiata avente diritto al dividendo.

Ciò corrisponde a un rapporto di pagamento del 49% dei proventi lordi totali ottenuti dalla parziale quotazione in borsa della Porsche, che da lunedì entra ufficialmente a far parte del listino dei 40 titoli più trattati al DAX di Francoforte. Il rendimento basato sull'ultimo prezzo di borsa dell'azione privilegiata è stato del del 14,1%.