Veicoli commerciali: Unrae, novembre accentua calo, -18,1%

Si accentua la flessione del mercato dei veicoli commerciali che a novembre perde il 18,1% delle immatricolazioni, con 12.643 unità (verso 15.443 dello stesso mese 2021), come evidenziato dalle stime del Centro studi e statistiche Unrae. Nei primi 11 mesi dell'anno con 146.709 immatricolazioni il calo è del 12,9% pari a una perdita di 21.600 veicoli rispetto al periodo gennaio/novembre 2021.

"Abbiamo indirizzato al governo le nostre proposte, che prevedono in primo luogo l'estensione dell'incentivo anche ad alimentazioni diverse dall'elettrico, compreso il diesel, a fronte di rottamazione e con importi decrescenti in funzione dell'alimentazione e della massa", afferma il presidente dell'associazione di categoria, Michele Crisci.