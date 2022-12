Bosch: arriva il sistema per testare gli iniettori moderni

Le normative sulle emissioni dei veicoli, anno dopo anno, si fanno sempre più stringenti, così le officine hanno la necessità di effettuare dei test più accurati degli iniettori common rail installati sui moderni motori diesel.

La precisione in merito alla misurazione del volume del singolo iniettore è fondamentale per regolarlo al meglio, per questo Bosch ha realizzato un banco prova, denominato DCI 200, in grado di testare con precisione e affidabilità gli iniettori common rail di auto e veicoli commerciali.

Mediante un nuovo sistema di misurazione, può essere utilizzato anche per testare iniettori equipaggiati con i più recenti sistemi di controllo dell'iniezione, come il Valve Closing Control (VCC) e il Needle Closing Control (NCC).

Sono sufficienti meno di 15 minuti per testare un iniettore, mentre il montaggio e lo smontaggio di un iniettore di un'auto o di un veicolo commerciale richiede meno di un minuto.

Inoltre, il sistema si rivela molto semplice da usare, visto che non necessità di tubi ad alta pressione, e che gli aggiornamenti software e dei dati per la programmazione dei test possono essere scaricati online.