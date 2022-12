Automotive: gruppo Sesa acquisisce maggioranza tedesca Cyres

Il gruppo Sesa, con sede a Empoli (Firenze), ha acquisto tramite la controllata Var Group la maggioranza delle quote di Cyres Consulting, azienda con sede a Monaco di Baviera (Germania) specializzata in soluzioni di sicurezza informatica per il settore automobilistico. Lo fa sapere una nota stampa, spiegando che l'impresa tedesca vanta ricavi annuali per cinque milioni e mezzo di euro dando lavoro a 50 persone.

Grazie a questa operazione, che rappresenta la 17ma acquisizione del Gruppo Sesa nell'arco del 2022, "si rafforzano ulteriormente le competenze in ambito Cyber Security della divisione Var Group Digital Security, che - spiega l'azienda in una nota - raggiunge il totale di 200 risorse specializzate in consulenza e sicurezza informatica, con una forte presenza europea, in particolare tra Germania, Austria e Svizzera". Cyres ha presentato un piano di forte crescita nel prossimo triennio: questo, conclude la nota, "a seguito dell'accelerazione della domanda di sicurezza informatica nell'industria automobilistica, derivante dal crescente ricorso a digitalizzazione, elettrico ed interconnessione e dai cambiamenti in materia di certificazioni di compliance ed organizzazione dei processi".