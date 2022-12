AsConAuto diventa fornitore della insurtech wefox come partner in grado di garantire in Italia alla rete di officine e carrozzerie convenzionate una riparazione di qualità effettuata con la utilizzazione di ricambi originali.

AsConAuto e wefox Italy S.r.l. hanno concordato una procedura operativa che prevede l'uso della tracciatura informatica dei flussi di ordine a disposizione del riparatore sulla piattaforma "Integra" di AsConAuto. Tramite il sistema informatico Wincar indicato da wefox Italy, le concessionarie AsConAuto sono in grado di ricevere il pre-ordine di fornitura dei ricambi originali necessari alla riparazione di una specifica vettura presso uno dei riparatori convenzionati con la compagnia assicuratrice. Il pre-ordine di fornitura contiene tutte le informazioni necessarie a identificare la vettura su cui i ricambi originali devono essere montati e il riparatore al quale consegnare i ricambi originali necessari alla riparazione e l'autoriparatore provvede al pagamento attraverso la "Rete Incassi" di AsConAuto.

Un processo in grado di portare a destinazione in tutta Italia ricambi originali a garanzia della qualità della riparazione effettuata.

Per Lorenzo Cogliati, vicepresidente AsConAuto, l'accordo "è un motivo di grande soddisfazione. Una ulteriore testimonianza del costante lavoro sviluppato da AsConAuto a supporto della utilizzazione del ricambio originale come elemento fondamentale per una riparazione di qualità".

"La nostra mission - commenta Christof Gellan, dirigente assicurativo del Gruppo wefox Insurance - è di proteggere le persone prevenendone i rischi, un obiettivo che perseguiamo anche grazie a preziose partnership come quella stretta con AsConAuto, che permetterà agli utenti finali di avere a disposizione un servizio di riparazione di qualità".