Delhi, Piaggio lancia due nuovi veicoli elettrici a tre ruote

Piaggio ha lanciato oggi sul mercato indiano due nuovi veicoli elettrici a 3 ruote, l'Apé E-City FX Max, nel segmento passeggeri e l'Apé E-Xtra FX Max per il segmento cargo.

Attraverso la sua controllata Piaggio Vehicles Pvt Ltd, il gruppo italiano rappresenta il primo produttore indiano dei piccoli veicoli commerciali comunemente chiamati in India autorickshaw, o tuk-tuk ed è il pioniere della mobilità elettrica su tre ruote. L'evento, ospitato nei giardino dell' Ambasciata italiana è stato aperto dall'Ambasciatore d'Italia in India, Vincenzo de Luca, alla presenza di Diego Graffi e Sudhanshu Agrawal, rispettivamente presidente e direttore esecutivo e direttore per i veicoli elettrici e per l'export di Piaggio Vehicles Pvt Ltd.

"Piaggio, una delle icone del Made in Italy in India, è presente nel paese da decenni, tra le aziende italiane che sono state pioniere in questo Paese", ha ricordato l'Ambasciatore de Luca.

"Oggi l'India sta entrando in una nuova fase con l'obiettivo di affrontare le nuove sfide della transizione e dell'efficienza energetica anche attraverso la mobilità elettrica. Piaggio è, e sarà sempre più, uno degli attori privati al centro della partnership tra Italia e India nei settori dell'automotive e della transizione energetica".

I modelli presentati oggi costituiscono nuove varianti di quelli già lanciati nel 2019, con una stabilità su strada superiore anche grazie alle dimensioni accresciute delle ruote; entrambi i veicoli vengono assemblati nello stabilimento di Baramati da team interamente al femminile.

Oltre al lancio della nuova gamma, Piaggio Vehicles Pvt Ltd ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con i principali partner del settore per garantire progressi nella costruzione di una solida infrastruttura EV in India.