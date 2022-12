Argentina: Volkswagen investe 250 milioni di dollari

Il governo dell'Argentina ha annunciato oggi un investimento di 250 milioni di dollari dell'azienda automobilistica tedesca Volkswagen per la fabbricazione nel Paese di una nuova linea di camion e pullman.

"Per noi si tratta di un gran giorno perché una compagnia come Volkswagen ha deciso di investire in Argentina", ha detto il ministro dell'Economia, Sergio Massa, durante l'annuncio.

"E' un segnale che le aziende internazionali con visione sul medio e lungo termine vedono il nostro Paese come uno snodo per la produzione destinata tanto al mercato locale come regionale", ha aggiunto, sottolineando che il settore automobilistico è "uno dei più competitivi e dinamici" dell'Argentina.

Lo stesso ministro ha quindi precisato che l'investimento si pone come obiettivo la produzone di 3.000 unità all'anno di quattro modelli di camion e uno di pullman in una fabbrica nella città di Cordoba.

Da ricordare che il gruppo Volkswagen ha annunciato poche settimane fa l'avvio sempre in una fabbrica di Cordoba dell'assemblaggio di motociclette Ducati modello Monster.

Sempre nella città di Cordoba è già presente una fabbrica di camion Iveco del gruppo italiano Fiat.