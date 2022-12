Per Qamion.com c'è partnership con Conformgest

Per Qamion.com, progetto nato poco più di un anno fa e specializzato nella compravendita di veicoli industriali e commerciali usati, arriva la partnership con Conformgest sul fronte delle garanzie convenzionali.

L'azienda piemontese è anche quella che si è anche fatta notare sul mercato italiano per aver introdotto un nuovo servizio di garanzia convenzionale che copre i guasti dei veicoli usati superiori ai 35 quintali.

Grazie a questa collaborazione, gli utenti di Qamion.com potranno visualizzare e valutare i benefici e le coperture della garanzia convenzionale Conformgest su veicoli sia inferiori che superiori ai 35 quintali. Sarà poi possibile, attraverso le diverse modalità di contatto disponibili, via email, whatsapp o telefono, fissare un appuntamento e approfondire ogni ulteriore dettaglio dell'offerta Conformgest, per poi finalizzare l'acquisto del mezzo selezionato, completo di garanzia, direttamente con il venditore in concessionaria.

"Si tratta di un ulteriore passo fondamentale, dopo la recente partnership con FCA Bank - ha commentato Giuseppe Marotta, founder e general manager di Qamion.com - nel nostro percorso di digitalizzazione della compravendita dei veicoli industriali e commerciali in Italia. Siamo molto contenti della possibilità di mettere a disposizione dei nostri utenti l'innovativo servizio di garanzia sui pesanti, e siamo anche molto lieti di farlo con un'azienda come Conformgest, che ha come noi, nel suo DNA un'autentica voglia di crescere e innovare aggiungendo valore sia ai clienti che ai dealer".