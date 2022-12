Mercedes-Benz Vans riorganizza rete di produzione in Europa

Un nuovo passo avanti verso la trasformazione in fornitore di mobilità a zero emissioni a livello locale, per Mercedes-Benz Vans che riorganizza la propria rete di produzione europea. Proprio in questa ottica, Jawor, in Polonia, diventa a tutti gli effetti un nuovo membro della rete di produzione Van.

"La nostra ambizione - ha affermato Mathias Geisen, Responsabile Mercedes Benz Vans - è quella di offrire veicoli e servizi più desiderabili. Per questo, dobbiamo essere altamente innovativi e competitivi in tutti i settori. Allo stesso tempo, dobbiamo salvaguardare la nostra attività a lungo termine. Un fattore di successo fondamentale è il riallineamento della nostra rete di produzione europea e la decisione di Jawor, in Polonia, è un'altra pietra miliare sulla strada della mobilità elettrica. Non stiamo solo riposizionando i nostri prodotti, ma anche mettendo a prova di futuro l'intera catena del valore, dall'approvvigionamento alla produzione, alla logistica e alla vendita".

A Jawor Mercedes-Benz Vans costruirà anche il suo primo impianto puramente elettrico. "Abbiamo firmato un memorandum d'intesa con il governo polacco - ha detto ancora Geisen - e altri partner economici polacchi. Questo dimostra che utilizzeremo le eccellenti condizioni e le infrastrutture comuni della sede di Jawor per costruire un nuovo stabilimento per la produzione di veicoli. In questo modo stabiliamo nuovi standard e avanziamo nel nostro percorso verso una mobilità sostenibile e completamente elettrica".

Concentrandosi costantemente sulla produzione di furgoni completamente elettrici, Mercedes Benz Vans mira a ottenere vantaggi in termini di produttività e quindi a migliorare la competitività. La sede stabilita consente alla divisione Van di ottimizzare i costi e la catena di fornitura e di produrre in modo efficiente dal punto di vista energetico i veicoli di nuova generazione.

La decisione sull'ubicazione e la realizzazione concreta del progetto dipendono ancora dall'adempimento finale di varie condizioni quadro, tra cui la concessione di aiuti per l'investimento a Jawor, dove Mercedes-Benz Cars produce motori a combustione a Jawor dal 2019 e batterie dal 2021. L'opzione di espandere ulteriormente lo stabilimento con la creazione di una nuova joint venture produttiva insieme a Rivian per i grandi furgoni completamente elettrici è in sospeso a causa della riorganizzazione dei progetti da parte di Rivian.

Nel settembre 2022, Mercedes Benz Vans aveva annunciato di voler adattare la rete di produzione europea ai veicoli completamente elettrici basati sulla piattaforma VAN.EA. I rispettivi rappresentanti dei dipendenti e la direzione della sede hanno quindi concordato le visioni future per gli stabilimenti di Düsseldorf, Ludwigsfelde, Germania e Vitoria, Spagna. Sono stati negoziati accordi di lavoro per tutti gli stabilimenti, che indicano l'ulteriore percorso di trasformazione.