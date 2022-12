Volkswagen: la sigla GTI non scomparirà

Volkswagen manterrà tra i modelli a listino la storica sigla GTI: la notizia è stata svelata ad autocar.co.uk, dal Ceo Thomas Schafer durante il Los Angeles Auto Show. Anche il nome Golf, uno dei più rappresentativi della casa di Wolfsburg, continuerà a far parte della gamma del brand.

Il marchio, inoltre, identificherà anche in futuro i suoi veicoli elettrici con la sigla ID, e considerando la nomenclatura attuale, che annovera tra le proposte a batteria anche la ID Buzz, l'ipotesi di una ID Golf GTI appare tutt'altro che remota.

"Abbiamo nomi del marchio iconici, come Golf e GTI. Sarebbe folle lasciarli morire", ha detto Schafer, aggiungendo che il brand sta lavorando su un modello prestazionale elettrico per portare avanti la famiglia GTI.

Le Volkswagen più sportive, quindi, continueranno ad essere contraddistinte dalla sigla GTI, e dalla lettera R, se dotate di quattro ruote motrici. Per cui, l'acronimo GTX, attualmente utilizzato per le ID.4 ed ID.5 più performanti, con trazione integrale, potrebbe non rimanere in listino per lungo tempo.