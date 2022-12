Htwo e Enginius insieme per camion ad idrogeno

Nuova partnership tra Htwo, il brand di Hyundai Motor Group dedicato ai sistemi a celle a combustibile di idrogeno, con Enginius, sussidiaria del Gruppo Faun, per la fornitura di sistemi fuel cell destinata alla produzione di massa di camion commerciali alimentati a idrogeno.

Grazie alla collaborazione con FaunGroup, ovvero uno dei principali attori del mercato europeo dei camion per la raccolta dei rifiuti, Htwo accelererà ulteriormente il proprio percorso nell'ambito dei sistemi a celle a combustibile. Attraverso la partnership, il sistema fuel cell da 90 kW di Htwo sarà abbinato al telaio Enginius per fornire energia a emissioni zero ai camion per la raccolta dei rifiuti e ai camion cargo di medie dimensioni per la consegna di merci all'interno delle città.

La tecnologia dei veicoli elettrici a celle a combustibile di Htwo può contare sull'esperienza maturata grazie a Nexo Fcev di Hyundai, che ha venduto oltre 30.000 unità in tutto il mondo.

Enginius, dal canto suo, è invece il primo produttore europeo di camion ad ottenere l'omologazione UE per i veicoli Fcev e ha già fornito 60 camion Bluepower per la raccolta dei rifiuti a diverse società di smaltimento in tutta Europa.

L'autocarro di medie dimensioni Citypower, che Enginius ha presentato all'Iaa Transportation 2022, sarà equipaggiato con il sistema di celle a combustibile Htwo. I test saranno effettuati nel 2024, mentre la produzione in serie è prevista a partire dal 2025.

"Questa partnership strategica con Enginius - ha commentato Taewon Lim, Executive Vice President dell'Hydrogen and Fuel Cell Business Center di Hyundai Motor Group - rappresenta un altro importante passo di Htwo verso l'indipendenza dai combustibili fossili nel settore dei veicoli commerciali".