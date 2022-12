Rivian sospende accordo con Mercedes su furgoni elettrici

Il produttore americano di veicoli elettrici Rivian ha messo in pausa i piani per la produzione dei suoi furgoni commerciali elettrici in Europa e quindi non proseguirà più il memorandum d'intesa con Mercedes-Benz siglato a settembre scorso.

"In questo momento, crediamo che concentrarci sul nostro 'business consumer', così come sul nostro business commerciale esistente, rappresenti le opportunità più interessanti a breve termine per massimizzare il valore per Rivian", sottolinea in una nota RJ Scaringe, amministratore delegato di Rivian.

"Condividiamo lo stesso obiettivo di Mercedes-Benz Vans, ovvero aiutare il mondo a passare ai veicoli elettrici, e siamo ansiosi di esplorare le opportunità con loro in un momento più appropriato per Rivian", aggiunge l'a.d.

"Mentre la tempistica della nostra joint venture di produzione comune europea è ora sospesa, il ritmo della nostra strategia di elettrificazione in Mercedes-Benz Vans rimane invariato. Il piano di avvio del nostro nuovo sito di produzione di veicoli elettrici a Jawor, in Polonia, non è stato modificato", sottolinea Mathias Geisen, Head di Mercedes-Benz Vans rilevando che "esplorare opportunità strategiche con Rivian in futuro rimane un'opzione".