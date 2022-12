Mercedes raddoppierà produzione e-drives a Stoccarda

Il gruppo Mercedes-Benz ha annunciato che entro il 2024 raddoppierà la produzione di powertrain elettriche presso lo stabilimento Untertürkheim di Stoccarda, sino ad arrivare a realizzare un milione di e-drives che equipaggeranno i modelli EQ.

In aggiunta all'attuale produzione di parti e componenti per veicoli a combustione interna e ibridi, la fabbrica tedesca implementerà quindi la sua specializzazione nell'ambito della mobilità a zero emissioni, integrando l'attuale assemblaggio di batterie e unità per i modelli plug-in ed elettrici marchiati EQ. Per l'impianto si tratta di un ulteriore passo verso la trasformazione in struttura dedicata esclusivamente all'elettrico.

Nell'annunciare il raggiungimento con i lavoratori e le parti sindacali di un accordo per l'incremento della produzione "green", il Costruttore ha svelato il target di un milione di unità elettriche per veicoli con architettura modulare Mma da realizzare, appunto, entro due anni grazie a una nuova linea che si aggiungerà a quella da realizzare nella vicina fabbrica di Bad Cannstatt.

Al momento nella fabbrica di Untertürkheim, la più grande della rete powertrain di Mercedes-Benz situata nella cosiddetta Neckar Valley, sono impiegati 16.000 addetti.

Jörg Burzer, membro del Board of Management del gruppo Mercedes-Benz, ha sottolineato: "Untertürkheim continuerà a guidare Mercedes-Benz nel vero senso della parola, anche nell'era elettrica. Con un milione di electric drive rinforzeremo l'importanza dello stabilimento di Stoccarda-Untertürkheim all'interno della nostra rete globale di produzione e così anche il ruolo dei nostri colleghi altamente professionali".