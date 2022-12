Chery punta su innovazione, ricerca e sviluppo

Con l'avvicinarsi del debutto sul mercato italiano, Chery Automobile punta sull'innovazione e sui cinque centri di ricerca e sviluppo. Per affermarsi nei numerosi paesi in cui è già presente, la casa automobilistica ha infatti costruito un ecosistema automobilistico, ingaggiando talenti, introducendo tecnologie di ultima generazione e lavorando sul proprio marchio.

Dalla fondazione nel 1997, Chery Automobile ha formato quattro realtà industriali principali, ovvero Chery Group, Chery Automobile, Chery International e Chery Product, con sette ambiti di attività principali (automobili, ricambi auto, servizi, finanza, rete intelligente, spedizioni e immobili), andando a coprire una direzione di sviluppo diversificata dell'intera catena industriale di Chery.

In quanto settore principale, per il settore automobilistico Chery Group ha individuato due divisioni: autovetture e veicoli commerciali, con gamme complete che coprono tutti i segmenti, dagli entry level ai luxury level. Sempre più importanza, per Chery, sta andando al canale di Ricerca e Sviluppo, sostenuta da ingenti investimenti e portata avanti da un team di esperti.

Proprio per seguire questa direzione, Chery ha dato vita a cinque centri di ricerca e sviluppo per un team complessivo di oltre 7.000 talenti che provengono da oltre dieci Paesi diversi e che hanno maturato esperienza presso altre case automobilistiche, tra cui Jaguar Land Rover, General Motors, Ford e Hyundai.

Per quanto riguarda i veicoli elettrici, Chery ha una gamma che copre veicoli elettrici puri, veicoli ibridi plug-in, a celle a combustibile e veicoli a idrogeno. La casa automobilistica sta inoltre cercando di svilupparsi a livello globale, diventando la prima impresa automobilistica in Cina ad esportare veicoli, pezzi di ricambio, motori, tecnologie e attrezzature per la produzione di veicoli in paesi e regioni esteri. Finora, Chery ha creato dieci stabilimenti e 1.500 punti vendita e assistenza al di fuori della Cina, consolidando la propria presenza sul mercato automobilistico in Asia, Europa, Africa, Sud America e Nord America.