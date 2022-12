Telepass sbarca nel Web3, mille NFT in vendita da lunedì

Il conto alla rovescia per entrare nel Web3 di Telepass è iniziato. Il 12 dicembre alle ore 12 e12 minuti si aprirà la vendita dei mille NFT ispirati al mondo della mobilità. La prevendita (whitelist) è già aperta e ci si può accedere attraverso i profili Twitter e Discord di Telepass, garantendosi così la prelazione all'acquisto e uno sconto, 0,08 Ethereum invece che al prezzo di listino di 0,1 (alle quotazioni di oggi sono circa 97 euro invece di 121 euro). Parte del ricavato sarà poi devoluto a organizzazioni del terzo settore per sostenere iniziative di riqualificazione ambientale, educazione, sostenibilità o per incentivare una mobilità sempre più green. Non si potrà scegliere il proprio Nft, sarà assegnato in modo casuale durante l'acquisto ma quello che si sa è che sono 200 per ogni macrocategoria di servizi: ricarica elettrica, carburante, lavaggio auto, skipass, mobilità urbana (taxi, trasporto pubblico, sharing mobility), ognuno dà al possessore alcuni benefit.

L'NFTLP (questo il nome del token di Telepass) legato alla categoria ricarica elettrica avrà il 15% di cashback sulle prime due transazioni di ciascun mese, mentre il possessore dell'NFT carburante avrà il 5% di cashback sui primi due rifornimenti di carburante effettuati in ciascun mese; per l'NFTLP lavaggio auto è previsto un lavaggio gratuito per ogni mese, mentre a chi è possessore di NFTLP skipass verrà applicato il 5% di cashback per due giornate per ciascun mese; infine, il possessore dell'NFTLP della categoria mobilità urbana, per ogni mese, avrà diritto al 10% di cashback sulle prime due transazioni con il servizio taxi e avrà minuti e sblocco illimitati per la sharing mobility (utilizzo effettivo con esclusione dei minuti di sosta o sospensione corsa).

"Gli NFT aprono la possibilità di rivoluzionare il concetto di fedeltà nella mobilità permettendo agli operatori di questo settore sia di condividere i propri utenti sia, al contempo, di risolvere i relativi problemi di privacy. In prospettiva, inoltre, potrebbe essere creato un ponte tra la mobilità reale e quella del metaverso, oltre il Web3 - aveva sottolineato quest'estate in occasione della presentazione del progetto l'ad Gabriele Benedetto - Siamo la più grande community italiana di persone in mobilità, con 4 milioni di clienti già completamente digitalizzati e che dal 1990 gestisce oltre 1.5 miliardi di transazioni di micropagamenti. Siamo quindi l'azienda perfetta per customer base e capacità di beta testing".