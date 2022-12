Mercedes Benz Italia: 9.000 i vans immatricolati nel 2022

Mercedes-Benz Vans si appresta a chiudere il 2022 con 9.000 veicoli immatricolati e un portafoglio di richieste che, a causa di una disponibilità limitata di prodotto, si andrà a soddisfare solo nel 2023. Con 800.000 passaggi in officina, 500.000 vetture servite e 43.000 service contract stipulati, il 2022 ha visto protagonista anche il settore After Sales di Mercedes Benz Italia, da sempre fondamentale nel garantire la loyalty dei clienti della Stella, oggi sempre più proiettato verso un futuro digitale e altamente specializzato.

Quello di quest'anno, con 9.000 van immatricolati "è un risultato importante soprattutto alla luce di una disponibilità limitata di prodotto - ha detto Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Vans Italia, durante il consueto incontro di fine anno con la stampa specializzata - che non ci ha permesso di soddisfare a pieno la reale domanda di mercato. Citan con una quota di mercato raddoppiata, Vito e Sprinter si confermano i nostri bestseller, allo stesso tempo abbiamo registrato un crescente interesse verso la gamma full electric di Mercedes-Benz Vans, con richieste di forniture importanti da parte di diverse aziende che sottolineano l'efficacia della nostra strategia di prodotto. Il mercato - ha aggiunto Albano - continua a premiare il nostro brand per una scelta valoriale che, anche nel segmento dei Vans, offre un posizionamento unico, con elementi distintivi molto vicini a quelli del mondo delle passenger cars, attraverso una visione più razionale, ma altrettanto esigente che definiamo Premium. Digitalizzazione, sostenibilità, elettrificazione e servizi customer focused sono i principali driver della nostra strategia per rispondere, e possibilmente anticipare, i reali bisogni dei nostri clienti che, esattamente come noi, si trovano ad affrontare i profondi cambiamenti che stanno rivoluzionano il mondo della mobilità".

Il 2022 è stato un anno di importanti sfide anche per il Customer Service di Mercedes Benz Italia. "La prima sfida - ha spiegato Gianluigi Riccioni responsabile del settore - è la rivoluzione digitale che oggi, e ancor di più in futuro, sarà la grande protagonista del nostro quotidiano e sempre più un driver strategico nella relazione con i clienti. Per dare un'idea della dimensione digitale del nostro business, in Italia abbiamo ben 261.000 vetture connesse e nel 2022 abbiamo gestito 67.000 prenotazioni online, 512.000 firme digitali, generando 240.000 service leads. Le attività di After Sales rappresentano un elemento strategico per la loyalty del nostro marchio.

Quest'anno, i 240 punti di assistenza sul territorio, che rappresentano il cuore del nostro business, hanno gestito 800.000 passaggi in officina, servito 500.000 veicoli ed ulteriormente incrementato il portafoglio dei contratti manutentivi raggiugendo la soglia dei 200.000 service contract, a conferma della grande fiducia che i clienti continuano a riporre nella rete ufficiale, come testimonia anche un CSI (Customer Satisfaction Index) di 4,62, il più alto nella storia di Mercedes-Benz Italia".