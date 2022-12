BMW amplia la produzione in Vietnam

BMW Group si espande in Asia grazie alla collaborazione con Thaco, che le consente di produrre in Vietnam, incrementando la rete di stabilimenti nel continente dopo quelli di India, Tailandia, Cina, Malesia, ed Indonesia. I modelli che saranno costruiti sul territorio vietnamita sono le berline Serie 3 e Serie 5 ed i SUV X3 ed X5.

Lars Nielsen, amministratore delegato Bmw Group Asia, ha affermato: "Esiste un potenziale di crescita a lungo termine nel mercato vietnamita e siamo entusiasti di fare questo passo con Thaco per produrre localmente alcuni dei nostri modelli più popolari".

La storia del brand bavarese in territorio asiatico nasce nel 1985 con BMW Group Asia, ed ora il suo ufficio di Singapore supervisiona 14 mercati in tutta l'Asia orientale per i marchi Bmw e Mini. Nello specifico, si tratta di Singapore, Vietnam, Filippine, Indonesia, Brunei, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Tahiti, Guam, Nuova Caledonia, Laos, Cambogia e Myanmar.