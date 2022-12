Gruppo Vw potrebbe cancellare programma Artemis di Audi

Originariamente il programma Artemis del Gruppo Volkswagen puntava a sviluppare per la marca Audi la tecnologia autonoma di livello 4 entro il 2024. Ora però, secondo indiscrezioni dei media tedeschi questa strategia potrebbe essere eliminata.

Il magazine Automobilwoche ha affermato che la ragione della cancellazione è la lentezza dei progressi nello sviluppo dei software. Una notizia che segue la recente conferma che l'ammiraglia Trinity di Volkswagen, destinata a utilizzare la piattaforma Software 2.0 che incorpora la tecnologia autonoma di livello 4 di Cariad, è stata rinviata fino al 2028 o 2029.

Una conferma ufficiale di ciò dovrebbe essere fornita durante una riunione del consiglio di amministrazione del Gruppo Volkswagen il 15 dicembre, durante la quale Blume presenterà un nuovo piano per Cariad. Al riguardo il quotidiano Handelsblatt ha riferito che il nuovo programma continuerà lo sviluppo delle piattaforme software 1.1 e 1.2 l'ultima delle quali supporterà la piattaforma per auto elettriche PPE condivisa da Audi e Porsche.