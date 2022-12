Stellantis e Qinomic insieme per retrofit elettrico veicoli

Il gruppo Stellantis e Qinomic, azienda high-tech specializzata in soluzioni innovative e sostenibili per la mobilità, hanno annunciato una partnership per lo sviluppo di un kit per trasformare in elettrici i veicoli commerciali leggeri già in circolazione e alimentati a benzina o a gasolio.

"Il progetto - chiariscono dalla multinazionale automobilistica - è parte del piano strategico globale Dare Forward 2030 che mira ad accelerare il percorso verso l'elettrificazione e a rafforzare la strategia di decarbonizzazione del gruppo".

Il retrofit elettrico - si sottolinea nel comunicato - è una soluzione al tempo stesso sostenibile ed economicamente accessibile per passare alla mobilità a zero emissioni, riducendo i costi di gestione e mantenendo in uso veicoli efficienti. Il progetto di sviluppo dovrebbe concludersi entro il 2023. Le prime applicazioni commerciali dovrebbero essere disponibili in Francia entro il 2024.

"La tecnologia per il retrofit - ha spiegato Xavier Peugeot, vice presidente di Stellantis, business unit veicoli commerciali - consentirà a Stellantis di rafforzare la propria posizione di leadership nel settore delle soluzioni per la mobilità a zero emissioni per i clienti professionali, andandosi ad affiancare alla nostra gamma di van elettrici".

"In un mercato spinto dalla domanda dell'ultimo miglio - ha aggiunto Eric Laforge, vice presidente Stellantis, Enlarged Europe Veicoli Commerciali Leggeri -, in breve tempo le restrizioni all'accesso alle città costringeranno coloro che hanno da poco acquistato un LCV a cercare una soluzione per convertirlo in un veicolo a zero emissioni. Una tecnologia di retrofit come questa consentirà a Stellantis di sostenere questo trend".