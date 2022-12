Migliora la fiducia fra i produttori di auto in Germania, anche se resta sotto lo zero: stando all'indice Ifo si è passati infatti dai -4,3 punti di ottobre a -2,2 di novembre. Anche le prospettive per i prossimi mesi vengono considerate meno pessimistiche, con un passaggio a -13,3 punti dai -35,3 del mese precedente. "Il rischio di una mancanza di gas nel prossimo inverno e di una profonda recessione legata a questo è diminuito", per Oliver Fack, dell'istituto di Monaco.