Auto: Urso, solo con politica europea si vince sfida globale

"Siamo pienamente consapevoli che oggi più che mai sia assolutamente necessaria una politica industriale europea per rispondere a sfida ai grandi produttori d'Oriente, Cina e India, sia soprattutto a quella messa in campo recentemente dagli Usa con aiuti e incentivi alla loro industria automobilistica". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo il primo tavolo automotive con i rappresentanti delle imprese. "Per questo è necessaria un'intesa in Europa con altri grandi Paesi manifatturieri, Francia e Germania con cui l'Italia deve impostare, insieme con la Commissione, una politica attiva, propositiva per consentire a chi vuole investire nel nostro continente di poterlo fare, creando valore aggiunto e occupazione,. E' quello che ci impongono i tempi moderni, ha sottolineato Urso".