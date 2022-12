Auto: Anfia, bene attenzione governo su settore

"E' stato un incontro positivo. Il governo alza l'attenzione sull'auto e guarda al proprio posizionamento sui tavoli europei con i principali partner industriali, in particolare Francia e Germania. C'è volontà di ascoltare, ora si passerà alla fase operativa" Così Gianmarco Giorda, direttore dell'Anfia, commenta il primo tavolo automotive con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Presenti, oltre all'Anfia, Federmeccanica, Confindustria, Unrae, aziende come Stellantis, Iveco, Piaggio, ma non i sindacati.

"C'è la volontà di collaborare per individuare misure specifiche e concrete per mantenere il settore competitivo anche nei prossimi anni. Abbiamo parlato anche di infrastrutture ricordando che manca il decreto attuativo per i 40 milioni per la ricarica dei privati. E' stato un primo incontro di insediamento, ci vedremo tra febbraio e marzo", aggiunge il presidente Marco Stella. "Nel frattempo noi come Anfia - prosegue Giorda - lavoreremo con le strutture tecniche per mettere a punto le nostre proposte sia sul lato delle politiche industriali sia degli incentivi alla domanda. Quest'anno residueranno oltre 200 milioni di fondi non utilizzati per gli incentivi all'acquisto di auto, noi abbiamo chiesto che vengano utilizzati il prossimo anno per nuovi incentivi magari con qualche rimodulazione, per esempio sostenendo in modo maggiore i veicoli commerciali leggeri".