Aiways con il partner Phoenix EV investe in Thailandia

Dal 2023 i SUV Aiways U5 ed U6 verranno costruiti anche in Thailandia, grazie ad un investimento di oltre 40 milioni di euro, e la firma di un memorandum d'intesa con Bio Hub Asia, da parte di Phoenix EV, partner di Aiways.

Lo scopo è quello di realizzare uno stabilimento di montaggio nella prima area industriale integrata verticalmente, di "Bio-Circular-Green-Economy", in Thailandia, e nel Sud-Est asiatico, denominata Bio Hub Asia, nella provincia di Chachoengsao.

In pratica, ad Aiways e Phoenix EV, con oltre 400 ettari di superficie per lo stabilimento di montaggio veicoli e lo stabilimento di assemblaggio batterie, è riservata una quota significativa all'interno di Bio Hub Asia.

Il completamento della prima fase di costruzione, con la quale sarà possibile montare il primo veicolo, è previsto per il 2023. Non a caso, il CEO di Phoenix EV, Sakonsak Sirachaiyasit, ha in programma la costruzione dei primi 600 veicoli per il prossimo anno.

Alexander Klose, executive vice president overseas operations di Aiways, afferma: "L'idea alla base di Bio Hub Asia è perfettamente in linea con la nostra filosofia aziendale: creare valore aggiunto. Per i nostri clienti, ma anche per la comunità e la società in cui affrontiamo le sfide del nostro tempo in modo intelligente e sostenibile".