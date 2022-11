Comau con Foton Daimler per camion alta gamma in Cina

Comau, società del gruppo Stellantis, consolida la presenza in Cina. Collaborerà in Asia con Foton Daimler - joint venture tra Daimler Trucks e il produttore cinese Foton Motor - per la realizzazione del primo camion di alta gamma realizzato da Foton Daimler in Cina, l'Actros, basato sulla piattaforma globale Mercedes-Benz e che utilizza la tecnologia più avanzata di Daimler. In particolare, Comau ha costruito una soluzione di saldatura automatizzata all'avanguardia progettata per essere completamente flessibile, per consentire la gestione di modelli complessi e della produzione variabile. Con una capacità produttiva annua di 50.000 unità.

Comau è presente in Cina dalla fine degli anni Novanta. La sede principale è a Shanghai, dove si trova anche un centro di innovazione focalizzato in particolare su tecnologie all'avanguardia per l'elettrificazione, la robotica e il digitale. Comau ha stabilito una solida relazione con i clienti locali cinesi, in particolare nel campo dei trasporti, come dimostrano - tra gli altri - le recenti attività con Geely, per cui Comau ha sviluppato e implementato una linea di assemblaggio automatizzata di e-drive; per Dongfeng Nissan Comau ha fornito una linea di assemblaggio altamente flessibile per il motore.

Lo testimoniano inoltre vari riconoscimenti, come quelli di Geely (Excellent Supplier Award conferito a settembre 2022 e Best Supplier Award assegnato a novembre 2022). Sempre come fornitore d'eccellenza si può menzionare anche il "2021 Model Engineering Award", e l'Excellent Supplier Award 2021 attribuito a Comau Cina da Volvo Cars Apac,. Inoltre, durante il recente riacutizzarsi della pandemia a Shanghai, nella primavera 2022, è stato particolarmente apprezzato da Nio il lavoro del team Comau per aver garantito i tempi di produzione nei tempi previsti, nonostante il lockdown.