Suzuki, risultati aprile-settembre 2022 più che positivi

I risultati finanziari di Suzuki che, come avviene per tutte le società asiatiche vengono calcolati sull'anno fiscale 1 aprile - 31 marzo, evidenziano nel secondo trimestre dell'esercizio 2022 (aprile-settembre) una crescita del 32,5% dei ricavi - o fatturato netto - pari a 543,9 miliardi di yen su base annua (pari a 3,9 miliardi di euro). Suzuki ha così raggiunto un fatturato di 2.217,5 miliardi di yen (16,1 miliardi di euro).

ll miglioramento del mix e dei prezzi di vendita - che ha compensato l'aumento dei prezzi delle materie prime - assieme all'incremento dei volumi e all'impatto positivo dei tassi di cambio hanno fatto crescere il risultato operativo su base annua del 65,8% aggiungendo 65,2 miliardi di yen (472,4 milioni di euro) che portano ad una quota di 164,3 miliardi di yen (1,2 miliardi di euro).

Nel secondo trimestre dell'esercizio 2022 la divisione automobili di Suzuki ha fatto segnare una crescita del fatturato netto che è superiore a quella del Gruppo (+38,8% contro 32,5%) con un aumento di 287,2 miliardi di yen (2,1 miliardi di euro su base annuale.

Per effetto dell'incremento dei volumi e del miglioramento del mix e del prezzo di vendita soprattutto in Giappone e in Asia il fatturato netto della divisione automobili ha raggiunto i 1.027,1 miliardi di yen (7,4 miliardi di euro) e il risultato operativo è cresciuto addirittura del 260,2% aumentando a 41,1 miliardi di yen (297,8 milioni di euro).

L'incremento su base annua è del 98,9% su base annua e si attesta a quota 71,7 miliardi di yen (519,5 milioni di euro).

In base ai dati comunicati da Suzuki, il fatturato netto della divisione motocicli è cresciuto di 28,2 miliardi di yen (204,3 milioni di euro, +45,8%) su base annua raggiungendo quota 89,6 miliardi di yen (649,3 milioni di euro).

Grazie all'incremento dei volumi in India il risultato operativo è cresciuto di 4,5 miliardi di yen (32,6 milioni di euro, +185,4%) su base annua raggiungendo i 7,0 miliardi di yen (50,7 milioni di euro).

Guardando alla fine dell'anno fiscale (31 marzo 2023) Suzuki ha rivisto al rialzo le previsioni come conseguenza positiva dei progressi della prima metà dell'esercizio, della revisione delle vendite unitarie e della debolezza dello yen. Questo, si legge nella nota, "nonostante non sia cambiata la percezione che il rischio di recessione globale stia aumentando".

Si dovrebbe così arrivare a un fatturato netto di 4.500 miliardi di yen (32,6 miliardi di euro) in rialzo del 26,1% e a un risultato operativo di 290 miliardi di yen (2,1 miliardi di euro) in rialzo del 51,5%.

L'utile attribuibile ai soci della controllante dovrebbe raggiungere i 190 miliardi di yen (1,4 miliardi di euro), in rialzo del 18,5%.