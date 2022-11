Piaggio: inaugurato nuovo stabilimento a Giakarta

Piaggio ha inaugurato il nuovo stabilimento produttivo a Giakarta, capitale dell'Indonesia, mercato di crescente rilevanza per il gruppo. "Il nuovo stabilimento in Indonesia permette al gruppo Piaggio di compiere un ulteriore balzo in avanti nel percorso strategico di internazionalizzazione avviato oltre un decennio fa" ha dichiarato il presidente e ad, Roberto Colaninno, secondo cui le vendite sul mercato indonesiano, dopo un balzo del 61% nel 2021, "cresceranno ancora nel prossimo futuro".

Con circa 5 milioni di veicoli a due ruote venduti ogni anno e una popolazione di oltre 276 milioni di abitanti, l'Indonesia rappresenta il terzo mercato al mondo per scooter e moto dopo India e Cina, con prospettive di crescita oltre 6 milioni di veicoli venduti nei prossimi tre anni, in linea con le previsioni di crescita a doppia cifra di popolazione e pil pro-capite.

Lo stabilimento è stato inaugurato alla presenza delle autorità indonesiane, tra le quali il ministro dell'Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, e dell'ambasciatore italiano in Indonesia, Benedetto Latteri.

Sviluppato su di un'area edificabile di 55.000 metri quadri, il nuovo stabilimento sorge nel distretto di Cikarang, West Java.

Con il nuovo stabilimento di Jakarta, il Gruppo Piaggio può contare su otto poli industriali: tre in Italia (a Pontedera, a Noale e Scorzè (Venezia), a Mandello del Lario); uno in India, a Baramati; altri due in Asia Pacific (in Vietnam a Vinh Phuc e in Cina a Foshan), e a Boston, dove ha sede lo stabilimento di Piaggio Fast Forward, la società del Gruppo incentrata sulla robotica e mobilità del futuro.