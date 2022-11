Mazda accelera sull'elettrificazione

Mazda Motor Corporation ha annunciato il nuovo piano strategico di medio termine, che include parte della road-map aziendale verso la sostenibilità.

Un piano diviso in tre fasi da completare entro il 2030, sostenuto con 10,3 milioni di euro di investimenti. Fno al 2024, Mazda si concentrerà sulla riduzione delle emissioni dei propri siti produttivi, rafforzando il proprio sviluppo tecnologico, con particolare attenzione alla riduzione dei costi. Durante questo periodo, Mazda continuerà ad accelerare l'elettrificazione delle proprie vetture, proiettandosi verso la fase due.

Prevede l'introduzione sul mercato di un sistema ibrido innovativo su scala globale, in parallelo a nuovi modelli 100% elettrici destinati al mercato cinese. La gamma prodotto verrà rinnovata anche nel corso della terza fase, che si concluderà nel 2030 con l'elettrificazione completa sostenuta dalla produzione interna delle batterie. Che fine farà l'iconica Mazda MX-5? La roadster più venduta al mondo ha un futuro assicurato fino al 2024 nella versione attuale (al netto di aggiornamenti), mentre dal 2025 si comincerà a pensare all'erede, quasi certamente a zero emissioni.