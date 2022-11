Auto1 Group, collaborazione con Arval per veicoli usati

Una nuova partnership per Auto1 Group, che con Arval si occuperà della vendita di veicoli ex-noleggio a lungo termine. La piattaforma automotive digitale per l'acquisto e la vendita di auto usate online, ha infatti siglato un accordo pluriennale per la vendita sui propri canali dei veicoli provenienti dalla flotta Arval e di ampliare così l'offerta destinata ai clienti Autohero.

Auto1 Group metterà in vendita i veicoli di Arval su Autohero, attraverso un ampio catalogo multimarca presente sullo shop online, con mezzi certificati attraverso numerosi processi di ispezione e ricondizionamento effettuati presso i propri centri di produzione. "Siamo orgogliosi di annunciare un nuovo accordo con Arval - ha commentato Stefano Galluccio, VP Italy di Auto1 Group - grazie al quale saremo in grado di incrementare ulteriormente la nostra offerta rispondendo alle esigenze e agli interessi dell'ampio numero di consumatori che quotidianamente si avvalgono dei nostri servizi per acquistare un'auto usata online".