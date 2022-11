Apre in Italia centro di sicurezza per connected cars

La multinazionale giapponese Ntt Data, specializzata nel settore dell'IT, ha annunciato la nascita in Italia del Global Automotive Security Test Center, un centro che erogherà, per clienti di tutti i paesi dov'è presente il gruppo, test di sicurezza sulle connected cars per garantire e proteggere i sistemi di tali mezzi dagli attacchi cyber.

In linea con le nuove regolamentazioni europee che richiedono nuovi standard di sicurezza per poter certificare e mettere in vendita le nuove auto, il Global Automotive Security Test Center offre soluzioni nell'area della cybersicurezza applicata all'automotive. Il mercato dei veicoli iperconnessi, in espansione nel settore automobilistico, rappresenta infatti un campo dove risulta sempre più necessario garantire la sicurezza e la difesa dall'esposizione di attacchi cyber.

Il nuovo centro di Ntt Data ha l'obiettivo di rispondere alle mutevoli minacce informatiche, lavorando a stretto contatto con i clienti. "Vogliamo applicare le nostre competenze maturate nel mondo della cybersecurity al settore delle connected cars - ha dichiarato Marco Garelli, head of automotive di Ntt Data Italia - e Grazie al nostro Global Automotive Security Test Center, diventiamo un punto di riferimento a livello internazionale per proteggere le auto connesse da attacchi Cyber e garantire la sicurezza dei guidatori".

Il primo progetto del Global Automotive Security Test Center, in collaborazione con Marelli e C2A Security, è stato presentato al forum Escar di Berlino, evento di riferimento per la cybersecurity in campo automotive. La soluzione sperimentata utilizzando EVSec, il prodotto di punta di C2A, prevede la generazione automatica di System Level Fuzz Testing, una tecnica volta a scovare bugs e vulnerabilità per il software delle centraline delle auto.