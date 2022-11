Immatricolazioni auto, in Europa a ottobre +14,1%

Nel mese di ottobre in Europa,Paesi Efta e Regno Unito sono state immatricolate - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - 910.753 auto, il 14,1% in più dello stesso mese del 2021. Da inizio anno le immatricolazioni sono in tutto 9.181.660, in calo del 7,8% sull'analogo periodo dell'anno scorso.

Il mercato tuttavia - sottolinea l'Acea - registra quasi 290.000 immatricolazioni in meno dell'ottobre 2019. Tutti i Paesi contribuiscono alla crescita dell'ultimo mese, tre dei quattro principali con incrementi a doppia cifra: la Germania (+16.8%), l'Italia (+14.6%) e la Spagna (+11.7%). Più modesta la crescita del mercato francese (+5.5%). Nei dieci mesi il calo più rilevante lo registra l'Italia (-13.8%), seguita dalla Francia (-10.3%), dalla Spagna (-5.8%) e dalla Germania (-5.5%).

Il gruppo Stellantis ha immatricolato nel mese di ottobre in Europa, Paesi Efta e Regno Unito 163.012 auto, l'1,8% in meno dello stesso mese del 2021. La quota scende dal 20,8 al 17,9%.

Da inizio anno le immatricolazioni del gruppo sono 1.728.623, in calo del 14,8% con la quota al 18,8% contro il 20,4% dell'analogo periodo dell'anno scorso.