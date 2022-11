Gruppo Pininfarina, perdita di 2 mln nei primi nove mesi 2022

Gruppo Pininfarina chiude i primi nove mesi dell'anno, al 30 settembre del 2022, con una perdita netta di 2 milioni di euro contro il risultato negativo di 1,8 milioni registrato nello stesso periodo del 2021. Il margine operativo lordo è pari a 2,3 milioni, in calo rispetto a 2,5 milioni del 2021 e il risultato operativo è negativo per 700mila euro (-600mila precedente).

In miglioramento dell'8,6% (a 53,2 milioni) il valore della produzione al 30 settembre 2022 rispetto ai dati dei primi nove mesi del 2021, un risultato "relativo alle attività realizzate in Italia e negli Stati Uniti - viene spiegato in una nota del gruppo - mentre quelle realizzate in Germania e Cina hanno consuntivato un calo rispettivamente di circa il 6,4% e 1,7%".

"Con riferimento ai primi nove mesi del 2022 il gruppo ha riscontrato riduzioni di attività conseguenti al periodo di lockdown imposto in Cina tra fine marzo ed inizio giugno - viene sottolineato - e alle severe regole di contrasto alla diffusione dei casi da pandemia Covid-19 adottate nel paese".

Con riferimento alle diverse società del gruppo e ai margini operativi "la Pininfarina S.p.A. ha incrementato il valore della produzione di circa il 9% rispetto al 2021" evidenziando un risultato operativo ancora negativo per 400mila euro ma in miglioramento rispetto a -900mila del corrispondente periodo 2021. La perdita si è ridotta a 1,3 milioni da 2 milioni dello stesso periodo 2021 e il margine operativo lordo è migliorato a 1,8 milioni da 1,2 milioni dei primi 9 mesi del 2021.