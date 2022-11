Stellantis leader 10 mesi 2022 in Brasile, Argentina e Cile

Con una quota di mercato del 32,7% ottenuta nel mese di ottobre grazie a 55.300 immatricolazioni Stellantis con i suoi brand continua a guidare il mercato di automobili e veicoli commerciali leggeri in Brasile. Fiat continua ad essere il marchio più venduto in quel Paese con 37.427 unità a ottobre, che rappresentano una quota di mercato del 22,1%. Inoltre, si è assicurata tre modelli tra i 10 best seller del Brasile: sono Strada (8.046 unità), Mobi (6.741 unità) e Argo (6.628 unità).

Di rilievo anche la performance di Fastback, il nuovo suv coupé di Fiat nato in Brasile per il Brasile che ha raggiunto le 10.000 unità vendute in meno di sette settimane dal suo lancio. Nel cumulato del 2022 Fiat resta leader e raggiunge il 21,9% della quota di mercato, con oltre 343mila immatricolazioni. Precede Jeep - marchio leader assoluto tra i suv nel 2022 - che da gennaio ha venduto 110.339 unità, il che garantisce una quota di mercato del 20% nel segmento sport utility.

Considerando i numeri ottenuti nel mercato totale, Jeep si è assicurata il 7% della quota di mercato nel 2022 A livello di modelli Fiat Strada ha immatricolato 94.056 unità ed è il leader dell’anno. Jeep Compass si è posizionata anche tra i primi 10 best seller in Brasile a ottobre e h così confermato la posizione nell’anno Jeep Commander ha battuto un altro record tra i D-suv ad ottobre con il 46,5% del segmento. Peugeot continua a crescere rapidamente: con 34.606 unità immatricolate tra gennaio e ottobre registra un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2021. Spinto dai buoni risultati della C3, il marchio Citroën ha brillato ad ottobre, con oltre 3.900 unità vendute, pari al 2,3% del mercato.

Anche le vendite dall'inizio dell'anno si espandono a un totale cumulativo di oltre 23.500 unità. Il marchio Ram continua a distinguersi nel segmento premium, con 536 unità vendute nel mese di ottobre portando il totale anno a 3.330 unità, in crescita del 23% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Stellantis continua a guidare anche il mercato argentino, con una quota del 31,6%. I due modelli più venduti nel Paese sono Fiat Cronos (34.623 unità) e Peugeot 208 (22.606 targhe).

I due stabilimenti Stellantis installati in Argentina – Ferreyra (Córdoba) ed El Palomar – hanno già superato la produzione combinata di 120mila unità nell'anno, di cui il 55% esportato. Anche in Cile Stellantis occupa la posizione di leader: nel mese di ottobre ha immatricolato 3.473 unità con una quota di mercato pari al 12,31%. Le vendite da inizio anno superano le 39.000 unità, per una quota del 10,84%. Peugeot è il marchio di spicco, con oltre 17.000 unità vendute da gennaio.