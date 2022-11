Daimler Truck AG, vendite terzo trimestre +27%, ricavi +47%

Nel terzo trimestre Daimler Truck AG ha proseguito il suo percorso di crescita con un forte sviluppo del business. Nonostante i continui problemi della catena di approvvigionamento e quelli derivanti dai prezzi delle materie prime e dell'energia le vendite del Gruppo anno su anno sono salite a 134.972 unità facendo segnare un + 27%. I ricavi sono aumentati in modo significativo del 47% arrivando a 13,5 miliardi di euro (9,2 nel 2021) sostenuti non solo dalle vendite ma anche dal miglioramento dei prezzi netti, dagli effetti favorevoli dei tassi di cambio e dal maggiore contributo dell'attività post-vendita, Nel terzo trimestre l'Ebit è aumentato del 159% a 1.273 milioni di euro (491 milioni nel 2021) e il ritorno sulle vendite rettificato (Ros adj.) è aggregato al 9,4% contro il 5,4% dello stesso periodo dello scorso anno.

Per la conclusione del 2022 Daimler Truck si aspetta - sulla base dello sviluppo favorevole del business nel terzo trimestre - che i suoi ricavi a livello di gruppo siano compresi tra 50 e 52 miliardi di euro e un ritorno sulle vendite rettificato (Ros adj.) del 7 - 9% contro la precedente forchetta del 6 - 8%.

Daimler Truck - si legge nella nota - ritiene che le condizioni macroeconomiche generali continueranno a essere relativamente favorevoli per la domanda globale di veicoli commerciali e industriali per il resto del 2022.

Le prospettive risultano "particolarmente soggette agli ulteriori sviluppi della guerra Russia-Ucraina e al suo impatto sulla economia mondiale" fattori questi a cui Daimler Truck AG aggiunge l'evoluzione dell'elevatissima pressione inflazionistica e il conseguente aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale. Tuttavia l'azienda "non presume sostanziali tempi di fermo della produzione dovuti a parti mancanti o all'indisponibilità di gas".