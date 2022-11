Accordo Fercam-Iveco per il primo trattore elettrico

L'azienda altoatesina di logistica e trasporti firma accordo con Iveco e si prepara a mettere in strada a breve il primo trattore elettrico Nikola Tre. Fercam, GLS, LC3 e SMET saranno i quattro partner strategici per contribuire alla decarbonizzazione del settore, informa una nota.

"La sostenibilità è una strada che va tracciata insieme ai protagonisti della transizione energetica del settore. Pertanto, Fercam e le tre aziende che hanno seguito Iveco nel percorso verso la decarbonizzazione adottando mezzi alimentati a gas naturale, diventano oggi partner dell'elettrificazione con il Nikola Tre in versione elettrica (BEV) e a idrogeno (FCEV). Il relativo accordo è stato presentato nell'ambito del Salone Ecomondo, evento di riferimento in Europa per la transizione ecologica e i nuovi modelli di economia circolare e rigenerativa", prosegue la nota.

Nel novembre 2018, appena annunciata la prossima messa in produzione dell'innovativo Nikola Tre, Fercam come primo operatore logistico in Italia firmò l'impegno per la futura ordinabilità dell'innovativo Nikola Tre. Nel frattempo, molte altre iniziative targate "Fercam Emission Free Project" sono state avviate: dai camion a LNG alla partecipazione a un impianto per la produzione di biometano, dai mezzi elettrici per la distribuzione nelle maggiori città italiane, fino ai più recenti accordi con differenti stakeholder della filiera idrogeno, tra cui anche Iveco, per collaborare nella ricerca, sviluppo e sperimentazione non solo di veicoli ma anche di sistemi di accumulo energetico, tecniche di retrofitting dei mezzi, nonché impianti di produzione e distribuzione di H2.

Il Nikola Tre, primo mezzo elettrico per le lunghe distanze nella flotta di proprietà, rappresenta per Fercam "il più recente pezzo di un puzzle la cui immagine risulta di giorno in giorno sempre più definita". "Al tempo del preordine del Nikola Tre non avevamo pubblicizzato la notizia: poter mettere su strada un camion elettrico ci sembrava ancora solo un sogno lontano. Oggi siamo entusiasti di poter essere sin da principio tra i protagonisti, insieme a SMET, GLS e LC3, di questo nuovo capitolo della storia del trasporto su strada, grazie alla prestigiosa partnership con Iveco", commenta Hannes Baumgartner, Amministratore Delegato di Fercam.