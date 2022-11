Cnh: ricavi consolidati in crescita, +23,9% nel trimestre

Cnh Industrial ha realizzato nel terzo trimestre ricavi consolidati pari a 5,88 miliardi di dollari (+23,9% rispetto al terzo trimestre 2021 per le Continuing Operations, +29% a valuta costante), un uttile netto di 559 milioni di dollari (99 milioni in più), un utile netto adjusted di 557 milioni di dollari. L'ebit adjusted delle Attività Industriali è pari a 670 milioni di dollari (+250 milioni di dollari rispetto al terzo trimestre 2021), il cash flow delle attività operative pari a 272 milioni di dollari e il free cash flow delle Attività Industriali a 202 milioni di dollari. I ricavi di vendita netti delle Attività Industriali sono previsti in aumento tra 16% e il 18% per l'intero anno, nonostante i tassi di cambio sfavorevoli. "Il team di Cnh Industrial ha realizzato ancora una volta un solido trimestre - commenta il ceo Scott Wine - generando ricavi consolidati record nel terzo trimestre, in crescita di quasi il 24% rispetto all'anno precedente. In particolare, il segmento Agriculture ha fatto registrare un margine ebit record del 14,8%. Sebbene i nostri solidi risultati riflettano un miglioramento, rispetto al trimestre precedente, della catena logistico-produttiva globale, significativi ostacoli persistono, con un'inflazione che rimane a livelli molto elevati. Il free cash flow delle Attività Industriali è stato positivo nel trimestre confermiamo l'obiettivo di generare oltre 1 miliardo di dollari di free cash flow delle Attività Industriali per l'intero anno, accelerando il completamento e la consegna delle nostre scorte nel corso del Q4. Il portafoglio ordini rimane robusto. Considerate queste solide basi e la nostra migliorata capacità di esecuzione, abbiamo migliorato la nostra guidance per l'intero anno". Wine spiega che "i prossimi trimestri rappresenteranno una sfida per il team di Cnh Industrial che tuttavia ha sempre saputo dimostrare il proprio valore- Sono sicuro che continueremo a garantire pieno supporto ai nostri clienti, a produrre risultati per i nostri azionisti e a portare avanti le iniziative strategiche indipendentemente dal clima economico".