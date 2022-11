Ceo Mercedes, andarsene dalla Cina sarebbe sbagliato

"Allontanarsi dalla Cina siccome potrebbe accadere qualcosa sarebbe la direzione sbagliata". Lo ha detto a Berlino il Ceo di Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, come riporta Spiegel. Kaellenius ha anche elogiato il viaggio a Pechino, venerdì scorso, del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Al tempo stesso, Kaellenius ha detto che ci vogliono condizioni competitive eque e paritarie e criticato invece il protezionismo che sarebbe attualmente in arrivo dagli Usa con l'Inflation Reduction Act. "Rischiamo di entrare in una sorta di corsa alle sovvenzioni", e "forse l'Ue non ha altra scelta che entrare in questa corsa, se non vogliamo rimanere indietro", ha commentato il manager svedese del colosso automobilistico tedesco.

Considerata l'importanza economica della seconda economia mondiale, è "assolutamente inconcepibile" ammortizzare una rinuncia alla Cina, ha aggiunto Kaellenius.