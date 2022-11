Stellantis, record in Cina per Jv Dongfeng Peugeot Citroen

Grazie alle attività della Jv Dongfeng Peugeot Citroen Automobile (DPCA), Stellantis ha raggiunto in Cina vendite record in ottobre totalizzando 14.589 immatricolazioni con un aumento del 45% rispetto allo stesso mese del 2021.

Il volume delle vendite cumulative di DPCA ha così raggiunto le 105.013 unità nei 10 mesi del 2022 mantenendo inoltre una crescita positiva anno su anno per 23 mesi consecutivi.

Il rafforzamento della competitività al livello di prodotti, marketing e servizi da parte di Dongfeng Peugeot Citroen Automobile - segnala il sito specializzato gasgoo.com - ha contribuito ai notevoli risultati di mercato raggiunti nel 2022, tanto da trasformare due delle aree più 'critiche' della Cina, la provincia dello Shanxi e la Mongolia interna, nei due mercati automobilistici in crescita più rapida (una nuova concessionaria Peugeot Citroen è stata aperta a Hohhot, la capitale regionale della Mongolia interna).

Lo scorso 29 ottobre, DPCA ha presentato in occasione del 20mo anniversario della Jv la nuova Dongfeng Peugeot 5008 proposta con tre livelli di allestimento e con prezzi che in quel mercato partono dal corrispettivo di 24.320 dollari.