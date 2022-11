Aci, ottobre in rosso per le auto usate

Il mercato delle auto usate ha registrato un nuovo calo ad ottobre, anche se dalle minivolture arriva qualche segnale di ripresa. I passaggi di proprietà delle autovetture al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) sono calati del 5,5% rispetto ad ottobre 2021.

Al contrario, le minivolture hanno finalmente archiviato, dopo oltre un anno di contrazioni, una variazione mensile positiva del 13%. Le compravendite di auto usate, a dispetto del calo di ottobre, risultano ancora più del doppio rispetto alle nuove immatricolazioni, nonostante i dati positivi degli ultimi due mesi: per ogni 100 vetture nuove nel mese si è registrata la vendita di 205 unità di seconda mano sia nel mese di ottobre sia nei primi dieci mesi dell'anno.

Le vetture ad alimentazione tradizionale (benzina e gasolio) sono in cima alle preferenze, mentre la quota di mercato delle vetture ibride a benzina di seconda mano si attesta al 3,4%. Nei minipassaggi si conferma il primato delle auto diesel (51,8% di quota ad ottobre 2022, seppure in calo rispetto ad ottobre 2021, quando era il 55,5%), con un'incidenza di ibride a benzina che raggiunge il 5,4%. In ripresa ad ottobre i passaggi di proprietà dei motocicli, che al netto delle minivolture hanno messo a bilancio un incremento del 4,7% rispetto allo stesso mese del 2021.

Nei primi dieci mesi del 2022 in confronto allo stesso periodo del 2021 i trasferimenti netti di proprietà hanno evidenziato variazioni negative dell'11% per le autovetture, del 5,8% per i motocicli e dell'8,9% per tutti i veicoli. In netto calo anche le radiazioni, -22,6%, per una crescita del parco circolante italiano che non conosce ostacoli.